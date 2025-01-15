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Ciro Immobile'nin Eşi Jessica Melena'dan Inter İddialarını Doğrulayacak Karar!

Ciro Immobile'nin Eşi Jessica Melena'dan Inter İddialarını Doğrulayacak Karar!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 19:27

Parayı verdikten sonra yabancı yıldız futbolcuları Süper Lig'e getirmek çok da zor değil. Zaten bugüne kadar gelen isimlerin birçoğunun Türkiye'yi tercih etmesindeki ana etken maddiyat. Fakat oyuncuların aileleri veya hayat arkadaşları bu konuda tamamen farklı düşünüyor. Yakın zamanda Fenerbahçeli Osayi Samuel'in İngiltere'de yaşayan kız arkadaşının Türkiye'de yaşamak istememesinden dolayı kulübüyle sözleşmesini uzatmakta kararsız kaldığı ifade edilmişti. Buna benzer bir örnek de Beşiktaş'tan geldi.

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Seri A'nın golcüleri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Ciro Immobile, Temmuz 2024'te sekiz yıllık kulübü Lazio'ya veda etmişti.

Seri A'nın golcüleri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Ciro Immobile, Temmuz 2024'te sekiz yıllık kulübü Lazio'ya veda etmişti.

Beşiktaş'ın 2 milyon bonservis bedeli ödeyerek iki yıllığına kadrosuna kattığı İtalyan, 23 maçta 14 gol atarak kalitesini gösterdi.

Beşiktaş'ın 2 milyon bonservis bedeli ödeyerek iki yıllığına kadrosuna kattığı İtalyan, 23 maçta 14 gol atarak kalitesini gösterdi.

Dikkat çekici performansının ardından Inter'in tecrübeli golcüyle masaya oturacağı ifade edildi.

Dikkat çekici performansının ardından Inter'in tecrübeli golcüyle masaya oturacağı ifade edildi.

Bu dedikoduyla siyah-beyazlı taraftarlar endişeye sürüklenirken 34 yaşındaki oyuncunun eşi Jessica Melena, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Bu dedikoduyla siyah-beyazlı taraftarlar endişeye sürüklenirken 34 yaşındaki oyuncunun eşi Jessica Melena, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Gazeteci Doğan Gündoğdu kararın sebebini "ülkedeki eğitim düzeyinden memnun olmama" olarak paylaştı.

Gazeteci Doğan Gündoğdu kararın sebebini "ülkedeki eğitim düzeyinden memnun olmama" olarak paylaştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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