Ciro Immobile'nin Eşi Jessica Melena'dan Inter İddialarını Doğrulayacak Karar!

Parayı verdikten sonra yabancı yıldız futbolcuları Süper Lig'e getirmek çok da zor değil. Zaten bugüne kadar gelen isimlerin birçoğunun Türkiye'yi tercih etmesindeki ana etken maddiyat. Fakat oyuncuların aileleri veya hayat arkadaşları bu konuda tamamen farklı düşünüyor. Yakın zamanda Fenerbahçeli Osayi Samuel'in İngiltere'de yaşayan kız arkadaşının Türkiye'de yaşamak istememesinden dolayı kulübüyle sözleşmesini uzatmakta kararsız kaldığı ifade edilmişti. Buna benzer bir örnek de Beşiktaş'tan geldi.