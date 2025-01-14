Başı Dertten Kurtulmayan Guardiola Evliliğine Nokta Koydu

Manchester City kariyerinin en kötü günlerini geçiren ve yavaş yavaş toparlanmaya başlayan teknik direktör Pep Guardiola'nın evlilik hayatında radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İngiliz ekibin yıldız çalıştırıcısı, birkaç hafta önce hiç iyi olmadığını ifade etmişti. Tabii City'nin dibe vuruşunun Guardiola'nın kişisel sorunlarıyla ne kadar ilişkili olduğu şu an için meçhul.