Başı Dertten Kurtulmayan Guardiola Evliliğine Nokta Koydu
Başı Dertten Kurtulmayan Guardiola Evliliğine Nokta Koydu
Manchester City kariyerinin en kötü günlerini geçiren ve yavaş yavaş toparlanmaya başlayan teknik direktör Pep Guardiola'nın evlilik hayatında radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İngiliz ekibin yıldız çalıştırıcısı, birkaç hafta önce hiç iyi olmadığını ifade etmişti. Tabii City'nin dibe vuruşunun Guardiola'nın kişisel sorunlarıyla ne kadar ilişkili olduğu şu an için meçhul.
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Futbol dünyasında başarılarıyla tanınan Guardiola, özel hayatında bir dönemin sonuna geldi.
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53 yaşında İspanyol teknik adam, eşi Cristina Serra ile 30 yıllık birlikteliğine nokta koyma kararı aldı.
Çiftin ayrılığı yakın çevrelerine duyurduğu ve buna rağmen dostane ilişkilerini korumaya devam ettikleri belirtildi.
Ayrılık süreci aslında 2019’da işaretlerini vermişti. Moda tasarımcısı olan Serra, kariyerine odaklanmak için Barselona’ya dönerek çocuklardan biriyle birlikte Manchester’dan gitmişti.
Barselona ve Londra arasında mekik dokuyan Serra, Guardiola’nın Manchester’daki yoğun futbol temposuna karşın kendi yolunu çizmeye çalışmıştı.
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Ayrı geçen yılların ardından ikili, artık farklı yönlere gitme zamanının geldiğine inandı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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