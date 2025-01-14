Voleybolcularla Fotoğraf Çektiren Galatasaray'ın Eski Yıldızı Sneijder'in Boyu Kafaları Karıştırdı

Bazı fotoğraflar, ilk bakışta gerçeklik algısını zorlayacak kadar çarpıcı olabiliyor. Özellikle boy farklarının ön planda olduğu kareler, gerçek bir an mı yoksa görsel bir illüzyon mu olduğu sorusunu sordurabiliyor. Futbol ve voleybol dünyasının içinden bir kare de buna örnek niteliğinde.