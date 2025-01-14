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Voleybolcularla Fotoğraf Çektiren Galatasaray'ın Eski Yıldızı Sneijder'in Boyu Kafaları Karıştırdı

Voleybolcularla Fotoğraf Çektiren Galatasaray'ın Eski Yıldızı Sneijder'in Boyu Kafaları Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.01.2025 - 19:21

Bazı fotoğraflar, ilk bakışta gerçeklik algısını zorlayacak kadar çarpıcı olabiliyor. Özellikle boy farklarının ön planda olduğu kareler, gerçek bir an mı yoksa görsel bir illüzyon mu olduğu sorusunu sordurabiliyor. Futbol ve voleybol dünyasının içinden bir kare de buna örnek niteliğinde.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sniejder, Halkbank'ın genç voleybolcuları Yiğit Hamza Aslan ile Tuna Uzunkol ile fotoğraf çektirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sniejder, Halkbank'ın genç voleybolcuları Yiğit Hamza Aslan ile Tuna Uzunkol ile fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı formayla sekiz kez şampiyonluk sevinci yaşayan Hollandalı oyuncunun boyu, sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı formayla sekiz kez şampiyonluk sevinci yaşayan Hollandalı oyuncunun boyu, sosyal medyada gündem oldu.

İşte çok konuşulan o fotoğraf 👇

İşte çok konuşulan o fotoğraf 👇

Fotoğrafa yapılan yorumlardan bazıları 👇

Fotoğrafa yapılan yorumlardan bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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