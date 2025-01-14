Fenerbahçe Beko'nun Sırp Yıldızı Marko Guduric'ten Ayrılık Sinyali
Fenerbahçe Beko'nun Sırp Yıldızı Marko Guduric'ten Ayrılık Sinyali
Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki kısa forveti Marko Guduric, Kızılyıldız maçı öncesinde transfer itirafında bulundu. Sırp oyuncu, yakın zamanda ülkesine geri dönebileceğini, eski takımının formasını yeniden sırtına geçirebileceğini paylaştı. Hatta 'an meselesi' dedi.
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Euroleague'deki son maçında ALBA Berlin'i evinde 90-73'le geçen Fenerbahçe Beko, yeni haftanın ilk maçında Sırbistan'da sahne alacak.
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15 Ocak günü (yarın) Kızılyıldız'a konuk olacak sarı-lacivertli isimlerden Marko Guduric, karşılaşmaya saatler kala ülkesinin basınına önemli bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe ile yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız'a dönmesiyle alakalı şunları söyledi: 👇
"Bu bir sır değil, herkes biliyor. Ailemle ve arkadaşlarımla sürekli bunu konuşuyorum.
Oraya geri dönmem an meselesi. Tabii bunun için bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Kızılyıldız benim takımım ve her zaman da öyle olacak."
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Guduric, 2017-2018 sezonunun başında Kızılyıldız'dan takıma katılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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