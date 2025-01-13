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Geçmişe mi Takılı Kaldı? Mauro Icardi'nin China Suarez Sevgisi Tartışma Konusu

Geçmişe mi Takılı Kaldı? Mauro Icardi'nin China Suarez Sevgisi Tartışma Konusu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 20:36

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, aşk hayatıyla hem futbol hem de magazin dünyasının en göze çarpan isimleri arasında. Golcü oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara akıllara geldi.

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China Suarez ile birlikteliğini açıklayan Mauro Icardi, resmen aşka geldi.

China Suarez ile birlikteliğini açıklayan Mauro Icardi, resmen aşka geldi.

Arjatinli yıldız, yeni hayat arkadaşıyla romantik anlarını paylaştı.

Arjatinli yıldız, yeni hayat arkadaşıyla romantik anlarını paylaştı.

İkili, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu fakat durumu farklı açıdan ele alanlar da vardı.

İkili, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu fakat durumu farklı açıdan ele alanlar da vardı.

Icardi'nin Nara'ya geri döneceği yorumlarında bulunuldu 👇

Icardi'nin Nara'ya geri döneceği yorumlarında bulunuldu 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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