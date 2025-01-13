Geçmişe mi Takılı Kaldı? Mauro Icardi'nin China Suarez Sevgisi Tartışma Konusu

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, aşk hayatıyla hem futbol hem de magazin dünyasının en göze çarpan isimleri arasında. Golcü oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara akıllara geldi.