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Gökhan Özoğuz Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Açıklamasından Sonra Demediğini Bırakmadı

Gökhan Özoğuz Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Açıklamasından Sonra Demediğini Bırakmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 19:07

Süper Lig'de Fenerbahçe ile arayı açan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, Başakşehir deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Alınan üç puanın ardından her hafta olduğu gibi en çok konuşulan konu, karşılaşmada çıkan kararlardı.

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Fanatik Fenerbahçeli şarkıcı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürilerinden Gökhan Özoğuz, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından sinirlerine hakim olmadı.

Fanatik Fenerbahçeli şarkıcı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürilerinden Gökhan Özoğuz, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından sinirlerine hakim olmadı.

Özoğuz, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunarak Galatasaray'a adeta öfke sustu.

Özoğuz, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunarak Galatasaray'a adeta öfke sustu.

Ünlü şarkıcı neler mi dedi? Hep beraber bakalım 👇

Ünlü şarkıcı neler mi dedi? Hep beraber bakalım 👇
twitter.com

'En zavallı şey ; kaçak göçek para pul üç kaatları, teyid edilmiş yolsuzluklar,  elle gol atar, oyuncusu hocası küfür tehdit faul yap verilmeyen kartlar, hakemlerin sırt sıvazlama operasyonları, her rakibine  bir hafta öncesinden as adamlarını kart cezalısı durumuna düşüren hakem organizasyonu, sonra 3 puan ardından komik bir rekabet tiyatrosu ardından hepsine tek cevap ' ağlama fenev' zavallılığıyla tüm pisliklerin üstünü kapatma  ve sonuç iteleye iteleye üç kaatla şampiyonluk.

Dünyada Hangi takım yapsa karaktersizliktir.

Bunlar bir gün adam gibi adamlar bu işleri adil bir kantarla tarttığında teker teker sorgulanıp geri alınacaktır. 

Futbolun rekabetini de zevkini de çöp edenlerden ilahi adalet fitil fitil getirir.

#TürkFutbolundaKaraleke'

"Pisliği pislikle kapatmanın sonsuz varyasyonu"

"Pisliği pislikle kapatmanın sonsuz varyasyonu"
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'BU OYUNUN ADI FUTBOL DEĞİLDİR .

#Galatasaray lı arkadaşlar kulüplerini kurtarmalıdırlar .

Tüm Futbol dünyasına şikayet edilmelidir.

#basaksehir #Galatasaray 

#HırsızVAR

Pisliği pislikle kapatmanın sonsuz varyasyonu, msj ı temizleyip tekrar paylaşmam gerekti

Üç kaat yapmadan adam gibi Futbol oynamayı denemek lazım.'

"Zamanı gelince anlarsınız"

"Zamanı gelince anlarsınız"
twitter.com

'Yasadışı bahis siteleri, üstü kapatılan bir çok usulsüz işler ve türlü oyunlarla takılacak 5. Yıldızdan çok daha gerçek bir 5. Yıldız vardır orada sayın Metin Öztürk 

'Bazıları'  dediğiniz takım sizin yönetiminizden önce senelerce temiz rekabet sonucu fazlasıyla ezici sonuç alan Türkiyenin #Fenerbahçe si dir.

Zamanı gelince anlarsınız.

@Fenerbahce @GalatasaraySK'

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"Bu bir karakter meselesidir"

"Bu bir karakter meselesidir"
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'Geçen sene de bu sene de Böyle böyle ala ala takarsınız ve kutlarsınız da . 

Bu bir karakter meselesidir . 

Dürüst insanları rahatsız eder.'

twitter.com

'Bu kulüpte doğru insanlar vardı ve hala da vardır.

Ezeli rakibimizi tekrar temiz yönetimleriyle, adil futbol platformunda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Sizi seviyoruz yeterki has çekişelim .

FB siz GS GS siz FB İLE TÜRK Futbolunun ahengi olmaz.'

"#HırsızVAR"

"#HırsızVAR"
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'Sevgili Ümit Futbolda topu elle oynayıp Gol atmak artık geçerliliğini kazandığına göre bugünden sonra @GalatasaraySK Kulüp olarak Metin Öztürkün de açıklamasıyla bu kural ihlalini dünyada kabul ettirdiğini düşünebilirmiyiz ? #HırsızVAR'

"#AcilTemizFutbol"

"#AcilTemizFutbol"
twitter.com

'Ne üzücü,  

bu sezon ilk derbi deki Galatasaray çok temiz ve güzel bir futbol ile 3 paun aldı.  Alkışladık.

Fakat taraftar Hakemin verdiği fakat tüm tribünlerin 'bu ne alaka' dediği penaltı aslında sezonun geri kalanında olaylara giydirilecek kılıflar zincirinin habercisi olduğunu hissetmiş gibiydi .

#AcilTemizFutbol'

"Yaptığınız usulü mağdur olan takımlar için söylemeniz çok manidar"

"Yaptığınız usulü mağdur olan takımlar için söylemeniz çok manidar"
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'Gerçekten mi ?

Bunu biz hiç görmedik senelerdir. 

Ama sizin her maçınızda yaptığınız usulü mağdur olan takımlar için söylemeniz çok manidar.

Okan Buruk Hakeme : bu kararı verirsen bir daha maç yönetemezsin ' bunu hiç Fenerbahçeden duydunuz mu? 

Duyamazsınız. Çünkü o işler sizin yönetiminizin yolu. 

(Galatasaraylı arkadaşları tenzih ediyorum)'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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