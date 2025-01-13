Gökhan Özoğuz Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Açıklamasından Sonra Demediğini Bırakmadı

'En zavallı şey ; kaçak göçek para pul üç kaatları, teyid edilmiş yolsuzluklar, elle gol atar, oyuncusu hocası küfür tehdit faul yap verilmeyen kartlar, hakemlerin sırt sıvazlama operasyonları, her rakibine bir hafta öncesinden as adamlarını kart cezalısı durumuna düşüren hakem organizasyonu, sonra 3 puan ardından komik bir rekabet tiyatrosu ardından hepsine tek cevap ' ağlama fenev' zavallılığıyla tüm pisliklerin üstünü kapatma ve sonuç iteleye iteleye üç kaatla şampiyonluk.

Dünyada Hangi takım yapsa karaktersizliktir.

Bunlar bir gün adam gibi adamlar bu işleri adil bir kantarla tarttığında teker teker sorgulanıp geri alınacaktır.

Futbolun rekabetini de zevkini de çöp edenlerden ilahi adalet fitil fitil getirir.

#TürkFutbolundaKaraleke'