Gökhan Özoğuz Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Açıklamasından Sonra Demediğini Bırakmadı
Gökhan Özoğuz Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Açıklamasından Sonra Demediğini Bırakmadı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile arayı açan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, Başakşehir deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Alınan üç puanın ardından her hafta olduğu gibi en çok konuşulan konu, karşılaşmada çıkan kararlardı.
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Fanatik Fenerbahçeli şarkıcı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürilerinden Gökhan Özoğuz, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından sinirlerine hakim olmadı.
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Özoğuz, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunarak Galatasaray'a adeta öfke sustu.
Ünlü şarkıcı neler mi dedi? Hep beraber bakalım 👇
"Pisliği pislikle kapatmanın sonsuz varyasyonu"
"Zamanı gelince anlarsınız"
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"Bu bir karakter meselesidir"
"#HırsızVAR"
"#AcilTemizFutbol"
"Yaptığınız usulü mağdur olan takımlar için söylemeniz çok manidar"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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