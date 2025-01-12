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Taraftarlar Sahaya İnip Kadın Hentbol Takımının Oyuncularını Darp Etti!

Taraftarlar Sahaya İnip Kadın Hentbol Takımının Oyuncularını Darp Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 15:14

Sporda görmek istemediğimiz şiddet olaylarına ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Kadın oyuncular, maçın ardından birbirlerine girdi. Olaya maçı takip eden bir grup taraftar da dahil oldu. Yaşananlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Güneşin Çocukları Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü'ne konuk oldu.

Güneşin Çocukları Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü'ne konuk oldu.

27-27 berabere kalarak gruptan çıkmayı ve play-off oynama hakkı kazanan Şanlıurfa temsilcisi, maçın bitimiyle ev sahibi ekibin ve taraftarların saldırısına uğradı.

27-27 berabere kalarak gruptan çıkmayı ve play-off oynama hakkı kazanan Şanlıurfa temsilcisi, maçın bitimiyle ev sahibi ekibin ve taraftarların saldırısına uğradı.

Valilikten konuya dair yapılan açıklamada olayın savcılığa intikal etmiş olduğu, sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacağı belirtildi.

Valilikten konuya dair yapılan açıklamada olayın savcılığa intikal etmiş olduğu, sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bak, şunları söyledi: 👇🏻

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bak, şunları söyledi: 👇🏻

'Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! 

Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. 

Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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