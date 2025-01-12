Taraftarlar Sahaya İnip Kadın Hentbol Takımının Oyuncularını Darp Etti!
Taraftarlar Sahaya İnip Kadın Hentbol Takımının Oyuncularını Darp Etti!
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Güneşin Çocukları Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü'ne konuk oldu.
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27-27 berabere kalarak gruptan çıkmayı ve play-off oynama hakkı kazanan Şanlıurfa temsilcisi, maçın bitimiyle ev sahibi ekibin ve taraftarların saldırısına uğradı.
Valilikten konuya dair yapılan açıklamada olayın savcılığa intikal etmiş olduğu, sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacağı belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bak, şunları söyledi: 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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