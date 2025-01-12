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Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı İddia Edilen Manken Güzide Duran'dan Sert Açıklama!

Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı İddia Edilen Manken Güzide Duran'dan Sert Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 13:33

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda futbolla değil aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Nihan Akkuş'tan boşanan Buruk'un manken Güzide Duran ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Duran, söylenenelere dair bir  kez daha konuşurken çok net ifadeler kullandı.

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1996 yılının Türkiye Best Model birincisi olan Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'la aldığı boşanma kararının ardından adı Okan Buruk ile yan yana gelmişti.

1996 yılının Türkiye Best Model birincisi olan Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'la aldığı boşanma kararının ardından adı Okan Buruk ile yan yana gelmişti.

İkiliye dair aşk dedikoduları uzunca zaman gündemi meşgul etmişti.

İkiliye dair aşk dedikoduları uzunca zaman gündemi meşgul etmişti.

Duran, yeniden alevlenen söylentilere tepki gösterdi.

Duran, yeniden alevlenen söylentilere tepki gösterdi.

"Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?"

"Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?"

'Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz. Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Arkadaşınızı gördüğünüzde bir merhaba dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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