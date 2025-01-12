Fenerbahçe'nin Arina Fedorovtseva Müjdesine Gelen Taraftar Tepkileri
Fenerbahçe'nin Arina Fedorovtseva Müjdesine Gelen Taraftar Tepkileri
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, sarı-lacivertli taraftarlarının heyecanla beklediği açıklamayı yaptı. Sultanlar Ligi'nde son iki senenin şampiyonu olan ekip, eski oyuncusu Arina Fedorovtseva'nın evine döndüğünü resmen paylaştı.
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Fenerbahçe Medicana'nın 2021 yılında kadrosuna kattığı Arina Fedorovtseva, bu sezonun başında gelişimini sürdürmek amacıyla Çin takımı Shanghai Bright Ubest'e kiralık olarak gitmeyi tercih etmişti.
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Sarı-lacivertli kulübün en değerli isimleri arasında gösterilen 20 yaşındaki smaçör, geçtiğimiz günlerde ise Çin'deki yaşantısından memnun olmadığından dolayı sözleşmesini feshetme kararı almıştı.
Marco Fenoglio yönetimindeki takım, yıldız voleybolcunun İstanbul'a döndüğünü açıkladı.
Sosyal medyadan yapılan videolu paylaşımda "EVİNE HOŞ GELDİN ARINA FEDOROVTSEVA! 💛💙" denildi. 👇
Voleybolseverlerin Arina'ya dair paylaşımlarından bazıları ise şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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