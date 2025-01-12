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Ronaldo'dan Sonra Bir İlki Başardı: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'ta Tarihe Geçti

Ronaldo'dan Sonra Bir İlki Başardı: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'ta Tarihe Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 11:16

İtalya ekibi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız, yine tüm Türkiye'yi gururlandırmayı başardı. Milli futbolcumuz, Torino maçındaki performansıyla siyah-beyazlı kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilke imza attı.

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İtalya Serie A’nın 20. haftasında oynanan Torino Derbisi’nde Juventus ile Torino karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A’nın 20. haftasında oynanan Torino Derbisi’nde Juventus ile Torino karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1’lik skorla sona ererken maça damga vuran isim, Kenan Yıldız oldu.

Mücadele 1-1’lik skorla sona ererken maça damga vuran isim, Kenan Yıldız oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç yetenek, 8. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımının tek golünü kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç yetenek, 8. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımının tek golünü kaydetti.

90 dakika sahada kalan ve performansıyla alkış toplayan 19 yaşındaki genç oyuncumuz, attığı bu golle bir sezonda iki Torino derbisinde de gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo’nun (2018-19) rekoruna ortak oldu.

90 dakika sahada kalan ve performansıyla alkış toplayan 19 yaşındaki genç oyuncumuz, attığı bu golle bir sezonda iki Torino derbisinde de gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo’nun (2018-19) rekoruna ortak oldu.

Kenan Yıldız'ın muhteşem golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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