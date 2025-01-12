Bodrumspor Maçı Sonrası Beşiktaş'tan "Gözümüz Üzerinizde" Paylaşımı

Tarihin en çok hakem konuşulduğu sezonlarını geride bıraktığımız Süper Lig'de tartışmalı kararlar çıkmaya devam ediyor. Verilen veya verilemeyen fauller, tüm takımların ortak derdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da bu yönde.