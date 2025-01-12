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Bodrumspor Maçı Sonrası Beşiktaş'tan "Gözümüz Üzerinizde" Paylaşımı

Bodrumspor Maçı Sonrası Beşiktaş'tan "Gözümüz Üzerinizde" Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 10:33

Tarihin en çok hakem konuşulduğu sezonlarını geride bıraktığımız Süper Lig'de tartışmalı kararlar çıkmaya devam ediyor. Verilen veya verilemeyen fauller, tüm takımların ortak derdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da bu yönde.

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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrumspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrumspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

35 gün sonra üç puanı yazdıran siyah-beyazlılarda goller Ndour ve Immobile'den geldi.

35 gün sonra üç puanı yazdıran siyah-beyazlılarda goller Ndour ve Immobile'den geldi.

Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimi, maçtan sonra iki takımın da tepkisine neden oldu.

Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimi, maçtan sonra iki takımın da tepkisine neden oldu.

Bodrumspor, "hayallerimizi çalıyorlar" derken Beşiktaş ise "gözümüz üzerinizde" dedi.

Bodrumspor, "hayallerimizi çalıyorlar" derken Beşiktaş ise "gözümüz üzerinizde" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı 👇

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Galatasaray, Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçtiği maçta benzer bir pozisyonla penaltı kazanmıştı. 👇

Galatasaray, Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçtiği maçta benzer bir pozisyonla penaltı kazanmıştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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