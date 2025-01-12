Bodrumspor Maçı Sonrası Beşiktaş'tan "Gözümüz Üzerinizde" Paylaşımı
Bodrumspor Maçı Sonrası Beşiktaş'tan "Gözümüz Üzerinizde" Paylaşımı
Tarihin en çok hakem konuşulduğu sezonlarını geride bıraktığımız Süper Lig'de tartışmalı kararlar çıkmaya devam ediyor. Verilen veya verilemeyen fauller, tüm takımların ortak derdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da bu yönde.
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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrumspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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35 gün sonra üç puanı yazdıran siyah-beyazlılarda goller Ndour ve Immobile'den geldi.
Hakem Mehmet Türkmen'in yönetimi, maçtan sonra iki takımın da tepkisine neden oldu.
Bodrumspor, "hayallerimizi çalıyorlar" derken Beşiktaş ise "gözümüz üzerinizde" dedi.
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Galatasaray, Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçtiği maçta benzer bir pozisyonla penaltı kazanmıştı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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