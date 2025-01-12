Galatasaray'a Yönelik İddialar Doğru mu? Erden Timur'dan Karaborsa Bilet Sözleri

'Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor.'