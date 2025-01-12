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Galatasaray'a Yönelik İddialar Doğru mu? Erden Timur'dan Karaborsa Bilet Sözleri

Galatasaray'a Yönelik İddialar Doğru mu? Erden Timur'dan Karaborsa Bilet Sözleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 08:35

2024 yılının Haziran ayında Galatasaray'daki kötü siyaset nedeniyle görevini bıraktığını açıklayan Erden Timur'dan art arda itiraflar geldi. Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi, futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açan karaborsa bilet iddiaları hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın karaborsa bilet satışından 56 milyon euro gelir elde ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın karaborsa bilet satışından 56 milyon euro gelir elde ettiği iddia edilmişti.

İddialar sonrası savcılık harekete geçmiş, konuya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığından dolayı takipsizlik kararı çıkmıştı.

İddialar sonrası savcılık harekete geçmiş, konuya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığından dolayı takipsizlik kararı çıkmıştı.

Eski Başkan Vekili Erden Timur, konuk olduğu programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Başkan Vekili Erden Timur, konuk olduğu programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Timur, Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Saha Dışı'nda şunları söyledi 👇

Timur, Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Saha Dışı'nda şunları söyledi 👇

"Muhakkak olmuştur, her takımda oluyor"

"Muhakkak olmuştur, her takımda oluyor"

'Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor.'

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Timur'un sözlerinin tamamı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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