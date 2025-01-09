Türk Futbolunda Neler Oluyor? Akıl Almaz Bahis Şikesi İddiası!
Türk Futbolunda Neler Oluyor? Akıl Almaz Bahis Şikesi İddiası!
Futbol, hepimizin tutkuyla izlediği, sevinciyle hüzünleriyle bizi ekran başına bağlayan bir oyun. Ama ne yazık ki zaman zaman sahadaki mücadeleden çok, saha dışındaki etik dışı olaylarla gündeme gelebiliyor. Bahis şikesi iddiaları da bunlardan biri. Fanatik'ten Umut Eken özel haberinde inanılmaz bir iddiayı paylaştı.
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Hakemlerin skandal kararlarıyla bambaşka bir boyut kazanan Türk futbolunda durumun nasıl düzeleceği herkesin merak konusu.
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Özellikle geçtiğimiz sezon gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor'a dair haberleri "Kara para mı aklanıyor?" sorusunu akıllara getirmişti.
O tarihten bu yana çeşitli maçlarda oldukça tartışmalı kararlara imza atılırken dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
Umut Eken imzalı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Bu sezon oynanan bir maçta, bahis şikesi yapıldığı iddiası var.
İddiaya göre Kıbrıs merkezli illegal bir site üzerinden “3.5 altı sarı kart” bahsine yüklü miktarda para yatırılıyor.
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Maçta 4 sarı kart oluyor. Haliyle büyük vurgun yatıyor! Ancak maçın hakemi sisteme (TFF’nin resmi sitesine de yansıyor) 4. sarı kartı girmiyor!
TFF’nin Youtube kanalındaki görüntülerde de 4. sarı kartın çıktığı an yok. Görüntüler birkaç dakika atlamış."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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