Türk Futbolunda Neler Oluyor? Akıl Almaz Bahis Şikesi İddiası!

Futbol, hepimizin tutkuyla izlediği, sevinciyle hüzünleriyle bizi ekran başına bağlayan bir oyun. Ama ne yazık ki zaman zaman sahadaki mücadeleden çok, saha dışındaki etik dışı olaylarla gündeme gelebiliyor. Bahis şikesi iddiaları da bunlardan biri. Fanatik'ten Umut Eken özel haberinde inanılmaz bir iddiayı paylaştı.