Rotasyon Dikkat Çekmişti: Galatasaray'ın 2-2'lik Başakşehir Maçına Gelen Tepkiler!
Rotasyon Dikkat Çekmişti: Galatasaray'ın 2-2'lik Başakşehir Maçına Gelen Tepkiler!
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etti. Okan Buruk'un as oyuncularını dinlendirmeyi tercih ettiği mücadele kazanan çıkmadı. Karşılaşma sonunda Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından performansının nasıl olacağı merak edilen Michy Batshuayi, taraftarından eleştiri aldı.
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Sarı-kırmızılı taraftarların sonuca ve oyuncularının performansına yönelik sosyal medya yorumları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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