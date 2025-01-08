onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Rotasyon Dikkat Çekmişti: Galatasaray'ın 2-2'lik Başakşehir Maçına Gelen Tepkiler!

Rotasyon Dikkat Çekmişti: Galatasaray'ın 2-2'lik Başakşehir Maçına Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 23:40

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etti. Okan Buruk'un as oyuncularını dinlendirmeyi tercih ettiği mücadele kazanan çıkmadı. Karşılaşma sonunda Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından performansının nasıl olacağı merak edilen Michy Batshuayi, taraftarından eleştiri aldı.

Maçın detayları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarı-kırmızılı taraftarların sonuca ve oyuncularının performansına yönelik sosyal medya yorumları 👇

Sarı-kırmızılı taraftarların sonuca ve oyuncularının performansına yönelik sosyal medya yorumları 👇
twitter.com

1. 👇

1. 👇
twitter.com

2. 👇

2. 👇
twitter.com

3. 👇

3. 👇
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. 👇

5. 👇
twitter.com

6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. 👇

10. 👇
twitter.com

11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. 👇

12. 👇
twitter.com

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. 👇

14. 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 🚀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın