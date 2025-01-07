Kardeşinin Sağlığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddeden Sergen Yalçın'dan Güzel Haber!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

'Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.'