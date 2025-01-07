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Kardeşinin Sağlığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddeden Sergen Yalçın'dan Güzel Haber!

Kardeşinin Sağlığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddeden Sergen Yalçın'dan Güzel Haber!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 23:50

Kardeşi için Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kabul etmeyen Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

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Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istediğini açıklamıştı

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istediğini açıklamıştı

Hasan Arat'ın görevinden istifa etmesinin ardından Hüseyin Yücel ile seçim yarışına giren Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübün başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın ile masaya oturmuştu.

Yalçın, kendisine yapılan teklifi kardeşi için geri çevirdiğini belirtilmişti

Yalçın, kendisine yapılan teklifi kardeşi için geri çevirdiğini belirtilmişti

52 yaşındaki kulüp efsanesi, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın rahatsızlığı sebebiyle takım çalıştırmayı düşünmediğini, kardeşiyle ilgilenmek istediğini paylaşmıştı.

Sevindirici haberi duyurdu

Sevindirici haberi duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

'Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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