Kardeşinin Sağlığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddeden Sergen Yalçın'dan Güzel Haber!
Kardeşinin Sağlığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddeden Sergen Yalçın'dan Güzel Haber!
Kardeşi için Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kabul etmeyen Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
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Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istediğini açıklamıştı
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Yalçın, kendisine yapılan teklifi kardeşi için geri çevirdiğini belirtilmişti
Sevindirici haberi duyurdu
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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