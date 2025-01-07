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Vedat Milor'dan "Bu Sezon Kim Şampiyon Olur?" Sorusuna Çok Tartışılacak Cevap!

Vedat Milor'dan "Bu Sezon Kim Şampiyon Olur?" Sorusuna Çok Tartışılacak Cevap!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 22:05

Türkiye'nin en ünlü yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum adlı programına konuk oldu. Işık, Milor'a Süper Lig'de kimin kupayı kaldıracağını sordu. Gurme isim, futbolseverlerin tartışmalarını alevlendirecek bir yorumda bulundu.

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Süper Lig'de haftalar geçtikçe kaos artarken ezeli rakipler adeta birbirine girdi

Süper Lig'de haftalar geçtikçe kaos artarken ezeli rakipler adeta birbirine girdi

Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında 'hakem' kavgası çıktı. Sarı-lacivertliler, ligin adaletsiz olduğunu öne sürerken sarı-kırmızılılar da 'yapı' söylemlerine karşın ciddi göndermelerde bulundu.

İki kulüp arasında yaşananlara dair dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü isimler arasına Vedat Milor de eklendi.

İki kulüp arasında yaşananlara dair dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü isimler arasına Vedat Milor de eklendi.

Açıklamalarıyla gastronomi dünyasında büyük ses getiren Milor de kupa yarışında adalet sağlanmadığını belirtti.

"Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar" 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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