Vedat Milor'dan "Bu Sezon Kim Şampiyon Olur?" Sorusuna Çok Tartışılacak Cevap!
Vedat Milor'dan "Bu Sezon Kim Şampiyon Olur?" Sorusuna Çok Tartışılacak Cevap!
Türkiye'nin en ünlü yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum adlı programına konuk oldu. Işık, Milor'a Süper Lig'de kimin kupayı kaldıracağını sordu. Gurme isim, futbolseverlerin tartışmalarını alevlendirecek bir yorumda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de haftalar geçtikçe kaos artarken ezeli rakipler adeta birbirine girdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki kulüp arasında yaşananlara dair dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü isimler arasına Vedat Milor de eklendi.
"Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar" 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın