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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e Rakip Olabilir!

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e Rakip Olabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 19:59

Futbola ciddi yatırımlar yapam Suudi Arabistan'da Türk teknik direktörler takımların gözdesi olmaya başladı. Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşma sağlarken, bir başka Suudi kulübü de İsmail Kartal'a teklif götürdü.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı

Sarı-lacivertli kulübünün üçüncü kez başına geçen İsmail Kartal, Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 99 puan toplamış ve 2,40 puan ortalaması tutturarak da adını en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında zirveye yazdırmıştı.

Suudi Arabistan'dan teklif aldı

Suudi Arabistan'dan teklif aldı

Al-Taawon, 63 yaşındaki teknik adamı göreve getirmek için harekete geçti. Suudi ekibin, Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler almış ancak kabul etmemişti.

Fatih Terim de Al Shabab'la anlaşmıştı

Fatih Terim de Al Shabab'la anlaşmıştı

Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane isimleri arasında gösterilen Terim, geçtiğimiz hafta siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşmış, ilk resmi maçından da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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NightWolf

gitmez o. merenirin morinyou kovmasını bekliyor. geldiğinde de ben size demiştim deyip galatasaray maçından puan alarak, ikincilik için savaşacak çünkü...