Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e Rakip Olabilir!
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e Rakip Olabilir!
Futbola ciddi yatırımlar yapam Suudi Arabistan'da Türk teknik direktörler takımların gözdesi olmaya başladı. Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşma sağlarken, bir başka Suudi kulübü de İsmail Kartal'a teklif götürdü.
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı
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Suudi Arabistan'dan teklif aldı
Fatih Terim de Al Shabab'la anlaşmıştı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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gitmez o. merenirin morinyou kovmasını bekliyor. geldiğinde de ben size demiştim deyip galatasaray maçından puan alarak, ikincilik için savaşacak çünkü...