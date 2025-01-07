Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu İbrahim Toraman Kendisinden Kötü Olan Oyuncuları Açıkladı!
Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu İbrahim Toraman Kendisinden Kötü Olan Oyuncuları Açıkladı!
Eski futbolcular, günümüzün aktif oyuncuları ile kıyaslama yaparken, çoğu zaman kendilerinin daha iyi olduğunu açıkça dile getirmekte. Bu tür açıklamalar, deneyimlerinin ve başarılarının getirdiği bir özgüvenin sonucu olarak öne çıkarken futbola düşkün olanlardan da eleştiri toplamakta.
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Futbolseverlerin sosyal medyada büyük ilgi gösterdiği "kendinden iyi bir oyuncunun adını duyana kadar sus" akımına İbrahim Toraman da katıldı.
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İşte XTG Spor'a konuk olan eski futbolcuya göre kendinden daha kötü olan isimler 👇
Ve kendisine sosyal medyadan gelen bazı yorumlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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