Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu İbrahim Toraman Kendisinden Kötü Olan Oyuncuları Açıkladı!

Eski futbolcular, günümüzün aktif oyuncuları ile kıyaslama yaparken, çoğu zaman kendilerinin daha iyi olduğunu açıkça dile getirmekte. Bu tür açıklamalar, deneyimlerinin ve başarılarının getirdiği bir özgüvenin sonucu olarak öne çıkarken futbola düşkün olanlardan da eleştiri toplamakta.