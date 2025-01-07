onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz VAR Hakemi Kararı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz VAR Hakemi Kararı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 17:31

Göztepe yönetimi, Galatasaray maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılılar, 2-1 mağlup ayrıldıkları mücadelenin hakemlerinden memnun olmadıklarını belirtmiş, gelecek adına yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı. İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemlere olan güveninin sarsıldığını açıkladı. (Skorer)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray maçındaki hakem hatalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çıkarma yapan Göztepe, yabancı hakem talebini gündeme taşıdı.

Galatasaray maçındaki hakem hatalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çıkarma yapan Göztepe, yabancı hakem talebini gündeme taşıdı.

Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance’nin katıldığı görüşmede, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tüm Süper Lig maçlarında yabancı VAR uygulaması getirilmesi önerildi.

Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısının başlayacağı 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısının başlayacağı 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine verdikleri desteğe rağmen yaşanan hatalara dikkat çekerek, “Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR’ın gelmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yabancı VAR’ın görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yabancı VAR’ın görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak.

Bu kapsamda, VAR’ın yanında İngilizce bilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi de görev alacak.  Görevlendirilen yabancı hakemlerin maç başı ücretleri dışında ulaşım ve konaklama masrafları da karşılanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilgini çekebilir 🚀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın