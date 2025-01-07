TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz VAR Hakemi Kararı!

Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine verdikleri desteğe rağmen yaşanan hatalara dikkat çekerek, “Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR’ın gelmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.