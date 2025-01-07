TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz VAR Hakemi Kararı!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz VAR Hakemi Kararı!
Göztepe yönetimi, Galatasaray maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılılar, 2-1 mağlup ayrıldıkları mücadelenin hakemlerinden memnun olmadıklarını belirtmiş, gelecek adına yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı. İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemlere olan güveninin sarsıldığını açıkladı. (Skorer)
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Galatasaray maçındaki hakem hatalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çıkarma yapan Göztepe, yabancı hakem talebini gündeme taşıdı.
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Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısının başlayacağı 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR uygulamasına geçileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yabancı VAR’ın görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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