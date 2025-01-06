Tribünlerdeki "İstifa" Sloganlarının Ardından Fenerbahçe'den İlk Açıklama!
Tribünlerdeki "İstifa" Sloganlarının Ardından Fenerbahçe'den İlk Açıklama!
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihleri ve Süper Lig'de zirveyle arasının açılmasından dolayı Süper Lig'de son oynadıkları Hatayspor maçında yönetimlerini istifaya davet etmişti. Tribünlerde de bazı taraftarlar kavgaya tutuşmuştu. Kulüpten yaşananlara yönelik açıklama geldi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 Ocak saat 17'de basın toplantısı yapacağını duyuruldu.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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