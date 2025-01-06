onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Tribünlerdeki "İstifa" Sloganlarının Ardından Fenerbahçe'den İlk Açıklama!

Tribünlerdeki "İstifa" Sloganlarının Ardından Fenerbahçe'den İlk Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 23:45

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihleri ve Süper Lig'de zirveyle arasının açılmasından dolayı Süper Lig'de son oynadıkları Hatayspor maçında yönetimlerini istifaya davet etmişti. Tribünlerde de bazı taraftarlar kavgaya tutuşmuştu. Kulüpten yaşananlara yönelik açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 Ocak saat 17'de basın toplantısı yapacağını duyuruldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 Ocak saat 17'de basın toplantısı yapacağını duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KAMUOYUNA DUYURU

Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’na götüren süreç herkesin malumudur. 

O günden sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. 

Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir.

Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin “Türk futboluna adaleti getirmek” olduğunu ifade eden TFF’nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda; 

2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, 

Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 🚀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın