Sözlerine Kimse İnanamadı: Sercan Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetimine Eleştiri
Sözlerine Kimse İnanamadı: Sercan Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetimine Eleştiri
Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performans haftalardır gündemden düşmeyen konulardan biri. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan önde olmasıyla şampiyonluk hayalinden uzaklaşıldı. Taraftar başta olmak üzere camianın önemli isimlerinden, yorumculardan, gazetecilerden art arda tepkiler yükseldi. Bu tepkilere bir destek de sarı-lacivertli kulübe oldukça yakın olduğu ifade edilen Sercan Hamzaoğlu'ndan geldi.
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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Ancak oynanan oyun sarı-lacivertlere gönül veren kimseyi memnun etmedi.
Tribünlerden "istifa" sesleri yükselirken seyirciler arasında kavga çıktı, Tadic ıslıkandı.
Bu gelişmelerin ardından Haber Global TV Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena'da mevcut duruma yönelik yorumda bulundu.
"Galatasaray güçlü kardeşim. Saha içinde de iyi kadro kuruyor. Saha dışında da iyi kadro kuruyor. "Yapı" diyorsan yapıyı yıkacaksın" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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