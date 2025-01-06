Sözlerine Kimse İnanamadı: Sercan Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetimine Eleştiri

Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performans haftalardır gündemden düşmeyen konulardan biri. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan önde olmasıyla şampiyonluk hayalinden uzaklaşıldı. Taraftar başta olmak üzere camianın önemli isimlerinden, yorumculardan, gazetecilerden art arda tepkiler yükseldi. Bu tepkilere bir destek de sarı-lacivertli kulübe oldukça yakın olduğu ifade edilen Sercan Hamzaoğlu'ndan geldi.