onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sözlerine Kimse İnanamadı: Sercan Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetimine Eleştiri

Sözlerine Kimse İnanamadı: Sercan Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetimine Eleştiri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 20:58

Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performans haftalardır gündemden düşmeyen konulardan biri. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan önde olmasıyla şampiyonluk hayalinden uzaklaşıldı. Taraftar başta olmak üzere camianın önemli isimlerinden, yorumculardan, gazetecilerden art arda tepkiler yükseldi. Bu tepkilere bir destek de sarı-lacivertli kulübe oldukça yakın olduğu ifade edilen Sercan Hamzaoğlu'ndan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ancak oynanan oyun sarı-lacivertlere gönül veren kimseyi memnun etmedi.

Ancak oynanan oyun sarı-lacivertlere gönül veren kimseyi memnun etmedi.

Tribünlerden "istifa" sesleri yükselirken seyirciler arasında kavga çıktı, Tadic ıslıkandı.

Tribünlerden "istifa" sesleri yükselirken seyirciler arasında kavga çıktı, Tadic ıslıkandı.

Bu gelişmelerin ardından Haber Global TV Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena'da mevcut duruma yönelik yorumda bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Haber Global TV Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Futbol Arena'da mevcut duruma yönelik yorumda bulundu.

"Galatasaray güçlü kardeşim. Saha içinde de iyi kadro kuruyor. Saha dışında da iyi kadro kuruyor. "Yapı" diyorsan yapıyı yıkacaksın" dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözleri, sosyal medyada destek gördü. 👇

Sözleri, sosyal medyada destek gördü. 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın