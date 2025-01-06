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Arda Güler İlk 11 Başladığı Deportiva Minera Maçında Takımının Üçüncü Golünü Attı!

Arda Güler İlk 11 Başladığı Deportiva Minera Maçında Takımının Üçüncü Golünü Attı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 21:39

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Gülerİspanya Kral Kupası son 32 turunda 4. Lig ekibi Deportiva Minera'ya konuk oldukları maçta takımının üçüncü golüne imza attı. (TivibuSpor)

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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile kozlarını paylaşan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile kozlarını paylaşan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

19 yaşındaki milli futbolcu, 28. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

19 yaşındaki milli futbolcu, 28. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Arda Güler'in golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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