Yabani buğdayın başağı olgunlaşınca dağılır, taneler yere dökülür. İnsanların işine yarayan, taneyi sapında tutan başaklardı. Ken-ichi Tanno ile George Willcox, Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'nin güneydoğusundaki dört eski yerleşimden çıkan 9.844 kömürleşmiş buğday başakçığını inceledi, bunların 804'ünü tanımlayabildi. En eski yerleşimde dağılmayan türe kesin olarak rastlanmadı, daha genç üçünde payı adım adım arttı. İki araştırmacı bu bulguları Şam yakınlarındaki iki yerleşimin arpa verileriyle birlikte değerlendirdi ve dağılmayan başağın yerleşmesinin bin yıldan uzun sürdüğü sonucuna vardı. Buğdayı ilk evcilleştirilen bitki diye anmak da tartışmalı. Siyez ve emmer; arpa, mercimek, nohut, bezelye, burçak ve ketenle birlikte Yakın Doğu tarımının sekiz kurucu ekini arasında sayılıyor. Hangisinin önce geldiğini kesin olarak bilen yok.