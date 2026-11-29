Buğdayın İzi Karacadağ'a Çıkıyor: Yabani Ottan Ekmeğe Uzanan Binlerce Yıllık Hikâye
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Bugün ekilen siyez buğdayının en yakın yabani akrabaları, 1997'de yayımlanan bir DNA çalışmasına göre Diyarbakır ile Şanlıurfa arasındaki Karacadağ'da yetişiyor.
1. İnsanlar buğdayı ekmeden çok önce topluyordu.
2. Siyez büyük olasılıkla Karacadağ çevresinde evcilleştirildi.
3. Evcilleştirme bin yıldan uzun sürdü.
4. Ekmeklik buğday doğada yabani olarak yetişmiyor.
5. Yasak meyve buğday mıydı?
6. İvriz'deki tanrının elinde başak var.
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