Eski Kitapların Sayfaları Neden Sararıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski bir kitabın sayfalarını çevirdiğimizde kağıdın krem rengine, hatta kahverengiye döndüğünü görürüz. Sararma yalnızca zamanın geçmesinden kaynaklanmıyor, kağıdın neyden yapıldığı da belirleyici oluyor. Odun hamurundan üretilen kağıtlarda içerikteki lignin ve üretimde kullanılan asitli maddeler bozulmayı hızlandırıyor. Işık, ısı, nem ve havadaki kirleticiler ise sayfaların hem rengini değiştiriyor hem de onları kırılganlaştırıyor.
Kağıdın içindeki lignin ve asitli maddeler sararmayı başlatıyor.
Odun hamurundan yapılan kağıtlar en kolay sararıp kırılganlaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın