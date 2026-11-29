Kağıt ışığa, suya, yüksek neme ve yüksek ısıya karşı hassas bir malzeme. Işık ve ısı sararmayı, kimi zaman da kağıdın gevrekleşmesini hızlandırıyor. Kağıdın kalitesi de ne kadar dayanıklı olacağını büyük ölçüde belirliyor.

Kağıdın üzerinde kalan asitli kimyasallar bozulmayı çabuklaştırabiliyor. Aralarında lignin ve lifler işlenirken kullanılan maddeler yer alıyor.

pH değeri 7'nin altında kalan asitli kağıtlar çoğunlukla bozulma belirtileri gösteriyor. Nötr bir kağıt bile zamanla asitleşebiliyor, çünkü lignin yaşlanma sürecinde kendiliğinden asit üretiyor.