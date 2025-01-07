Okan Buruk 2024'ün En İyi Fotoğrafını Seçerken Tercihini Jose Mourinho'dan Yana Kullandı!
Okan Buruk 2024'ün En İyi Fotoğrafını Seçerken Tercihini Jose Mourinho'dan Yana Kullandı!
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' anketinde, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya attığı bakışı ölümsüzleştiren fotoğrafa oy verdi.
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6. haftada oynanan dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-1'ik skorla Galatasaray olmuştu
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Okan Buruk'un Mourinho'ya "gülerek" bakması çok konuşulmuştu
Buruk, "yılın karesi" dedi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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