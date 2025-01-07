onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Okan Buruk 2024'ün En İyi Fotoğrafını Seçerken Tercihini Jose Mourinho'dan Yana Kullandı!

Okan Buruk 2024'ün En İyi Fotoğrafını Seçerken Tercihini Jose Mourinho'dan Yana Kullandı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 20:47

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' anketinde, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya attığı bakışı ölümsüzleştiren fotoğrafa oy verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. haftada oynanan dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-1'ik skorla Galatasaray olmuştu

6. haftada oynanan dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-1'ik skorla Galatasaray olmuştu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi GalatasarayKadıköy'de ağırlamış, kritik mücadeleden 3-1'le mağlup ayrılmıştı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, Livakovic (KK), Mertens ve Sara'dan gelmişti. Ev sahibinin tek skorunu ise 63'te penaltıdan Dzeko kaydetmişti.

Okan Buruk'un Mourinho'ya "gülerek" bakması çok konuşulmuştu

Okan Buruk'un Mourinho'ya "gülerek" bakması çok konuşulmuştu

Sarı-kırmızılı kulübüyle üst üste rekorlar kıran 51 yaşındaki teknik adamın, karşılaşma devam ederken Portekizli meslektaşını izlemesi, en az maçında sonucu kadar dikkat çekmişti.

Buruk, "yılın karesi" dedi 👇

Buruk, "yılın karesi" dedi 👇

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği fotoğrafları değerlendiren Cimbom'un hocası, spor kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın 'Buruk bakış' adını verdiği fotoğrafından yana kullandı.

'Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu.'  dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 🚀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın