Okan Buruk 2024'ün En İyi Fotoğrafını Seçerken Tercihini Jose Mourinho'dan Yana Kullandı!

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği fotoğrafları değerlendiren Cimbom'un hocası, spor kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın 'Buruk bakış' adını verdiği fotoğrafından yana kullandı.

'Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu.' dedi.