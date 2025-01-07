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Sivasspor Maçında Devleşen Mert Günok'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Övgüler

Sivasspor Maçında Devleşen Mert Günok'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Övgüler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.01.2025 - 22:56

Sezona Süper Kupa ile başlasa da yakaladığı başarının devamını getiremeyen Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok'un ortaya koyduğu performans taraftarından tam not aldı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada Sivasspor galibiyetini getiren ismin tecrübeli file bekçileri olduğunu belirtti.

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Son 4 sezonun en kötü dönemini geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı.

Son 4 sezonun en kötü dönemini geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı.

D Grubu'nda yer alan turnuvanın son şampiyonu, Sivasspor'u deplasmanda 1-0'la geçti. Üç puan Rafa Silva'nın ayağından geldi.

Mert Günok, kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu

Mert Günok, kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu

EURO 2024'te sergilediği müthiş performansla tüm dünyanın dikkatini çeken siyah-beyazlı kulübün 35 yaşındaki kaptanı, mücadelesiyle alkışları aldı.

Maç sonunda kendisine sosyal medyadan övgüler yağdı. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

Maç sonunda kendisine sosyal medyadan övgüler yağdı. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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