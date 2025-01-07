Sivasspor Maçında Devleşen Mert Günok'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Övgüler
Sivasspor Maçında Devleşen Mert Günok'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Övgüler
Sezona Süper Kupa ile başlasa da yakaladığı başarının devamını getiremeyen Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok'un ortaya koyduğu performans taraftarından tam not aldı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada Sivasspor galibiyetini getiren ismin tecrübeli file bekçileri olduğunu belirtti.
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Son 4 sezonun en kötü dönemini geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı.
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Mert Günok, kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu
Maç sonunda kendisine sosyal medyadan övgüler yağdı. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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