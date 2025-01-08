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Süper Başlamıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun Performansı Benfica'da Tartışma Konusu!

Süper Başlamıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun Performansı Benfica'da Tartışma Konusu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 20:51

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak milli futbolcu, son haftalardaki formsuzluğuyla tepki toplamaya başladı.

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Kerem Aktürkoğlu, son altı maçta gol ya da asist üretememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Kerem Aktürkoğlu, son altı maçta gol ya da asist üretememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Portekiz'de spor basınında yoğun bir şekilde kendine yer bulan Kerem, özellikle Zerozero yazarı Campo Pelado'nun sert yorumlarıyla dikkat çekti.

Portekiz'de spor basınında yoğun bir şekilde kendine yer bulan Kerem, özellikle Zerozero yazarı Campo Pelado'nun sert yorumlarıyla dikkat çekti.

Pelado, “Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek çok yanlış” ifadelerini kullandı.

Pelado, “Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek çok yanlış” ifadelerini kullandı.

Bruno Lage da futbolcusunun düşen grafiğine yönelik "Oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" dedi.

Bruno Lage da futbolcusunun düşen grafiğine yönelik "Oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" dedi.

Kırmızı-beyazlı formasıyla 21 maçta 10 gol ve 6 asistle 16 gole direkt katkı sağlayan milli futbolcu, son olarak 7 Aralık'ta fileleri havalandırmıştı.

Kırmızı-beyazlı formasıyla 21 maçta 10 gol ve 6 asistle 16 gole direkt katkı sağlayan milli futbolcu, son olarak 7 Aralık'ta fileleri havalandırmıştı.
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Abola Gazetesi, Kerem'in son maçındaki performansına ise 10 üzerinden 3 puan vermişti.

Abola Gazetesi, Kerem'in son maçındaki performansına ise 10 üzerinden 3 puan vermişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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