Süper Başlamıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun Performansı Benfica'da Tartışma Konusu!
Süper Başlamıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun Performansı Benfica'da Tartışma Konusu!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak milli futbolcu, son haftalardaki formsuzluğuyla tepki toplamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu, son altı maçta gol ya da asist üretememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz'de spor basınında yoğun bir şekilde kendine yer bulan Kerem, özellikle Zerozero yazarı Campo Pelado'nun sert yorumlarıyla dikkat çekti.
Pelado, “Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek çok yanlış” ifadelerini kullandı.
Bruno Lage da futbolcusunun düşen grafiğine yönelik "Oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" dedi.
Kırmızı-beyazlı formasıyla 21 maçta 10 gol ve 6 asistle 16 gole direkt katkı sağlayan milli futbolcu, son olarak 7 Aralık'ta fileleri havalandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abola Gazetesi, Kerem'in son maçındaki performansına ise 10 üzerinden 3 puan vermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın