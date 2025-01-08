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Hem Wanda Nara'ya Hem de Icardi'ye Demediğini Bırakmadı! Ahmet Çakar'dan Kaos Dolu İlişkiye Sert Yorum

Hem Wanda Nara'ya Hem de Icardi'ye Demediğini Bırakmadı! Ahmet Çakar'dan Kaos Dolu İlişkiye Sert Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 17:37

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, boşanma aşamasında olan Wanda Nara - Mauro Icardi çifti hakkında konuştu. Çakar, Arjantinli futbolcunun Wanda Nara'nın attığı barış adımını kesinlikle kabul etmemesi gerektiğini vurguladı. Kabul ettiği takdirde ise olacakları söyledi.

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Son dönemde futbol ve magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yine ortalığı karıştırmıştı.

Son dönemde futbol ve magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yine ortalığı karıştırmıştı.

Icardi'den sonra birlikte olduğu 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile ayrıldıklarını paylaşmış, hemen ardından Icardi'yi Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.

Icardi'den sonra birlikte olduğu 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile ayrıldıklarını paylaşmış, hemen ardından Icardi'yi Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.

Bunun yanı sıra Arjantinli oyuncuyla olan fotoğraflarını da arşivden çıkarmıştı.

Bunun yanı sıra Arjantinli oyuncuyla olan fotoğraflarını da arşivden çıkarmıştı.

Ülkesinin basınında ise Icardi'ye barışma teklifiyle gittiği yazılmıştı. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun böyle bir düşüncesi olmadığı ifade edilmişti.

Ülkesinin basınında ise Icardi'ye barışma teklifiyle gittiği yazılmıştı. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun böyle bir düşüncesi olmadığı ifade edilmişti.

Geleceğin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken Ahmet Çakar'dan ikiliye dair dikkat çekici bir açıklama geldi.

Geleceğin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken Ahmet Çakar'dan ikiliye dair dikkat çekici bir açıklama geldi.
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Çakar, "Bak Icardi, bu kadını bir daha kabul edersen, bir daha kafa toplarında topa vuramazsın. Çünkü top patlar boynuzlara çarpınca." dedi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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