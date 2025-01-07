Elon Musk'ın Babası Konuya Açıklık Getirdi: Liverpool'u Satın Alacaklar mı?

Errol, dev kulübü satın almanın oğlunun hedefleri arasında yer alıp almadığına dair ise 'Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var.' şeklinde konuştu.