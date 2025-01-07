Elon Musk'ın Babası Konuya Açıklık Getirdi: Liverpool'u Satın Alacaklar mı?
Elon Musk'ın Babası Konuya Açıklık Getirdi: Liverpool'u Satın Alacaklar mı?
Dünyanın en zengin insanı olarak teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Elon Musk, geçtiğimiz günlerde büyük yankı uyandıran bir iddia ile gündeme gelmişti. Tesla, SpaceX ve X’in sahibi olan Musk’ın, Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü satın alabileceği ileri sürülümüştü. Futbol ve iş dünyasını heyecanlandıran bu söylentilerin ardından, milyarderin babasından dikkat çekici bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz basınında öne çıkmıştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Errol Musk söylentileri doğruladı
"Bir bağımız var"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın