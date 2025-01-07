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Elon Musk'ın Babası Konuya Açıklık Getirdi: Liverpool'u Satın Alacaklar mı?

Elon Musk'ın Babası Konuya Açıklık Getirdi: Liverpool'u Satın Alacaklar mı?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 00:50

Dünyanın en zengin insanı olarak teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Elon Musk, geçtiğimiz günlerde büyük yankı uyandıran bir iddia ile gündeme gelmişti. Tesla, SpaceX ve X’in sahibi olan Musk’ın, Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü satın alabileceği ileri sürülümüştü. Futbol ve iş dünyasını heyecanlandıran bu söylentilerin ardından, milyarderin babasından dikkat çekici bir açıklama geldi.

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İngiliz basınında öne çıkmıştı

İngiliz basınında öne çıkmıştı

Weekend Sport'un haberine göre Elon Muskİngiltere’deki etkisini artırmak ve siyasi hedeflerine zemin hazırlamak için futbola yönelmeyi tercih etmişti. Musk'ın hedefinde Liverpool'u almak olduğu belirtilmişti.

Errol Musk söylentileri doğruladı

Errol Musk söylentileri doğruladı

Elon Musk'ın babası Errol Musk, 'Oğlunuz Liverpool'u satın almak istiyor mu?' sorusuna 'Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor.' cevabını verdi.

"Bir bağımız var"

"Bir bağımız var"

Errol, dev kulübü satın almanın oğlunun hedefleri arasında yer alıp almadığına dair ise 'Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var.' şeklinde konuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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