Galatasaray Türkiye Kupası'ndaki İlk Maçında Başakşehir'le Berabere Kaldı

Süper Lig’de başarılı performansını sürdüren ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmaya yoğun bir rotasyonla çıkan sarı-kırmızılı ekip, maçta iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 1 puanla tamamlamayı başardı.