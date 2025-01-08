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Galatasaray Türkiye Kupası'ndaki İlk Maçında Başakşehir'le Berabere Kaldı

Galatasaray Türkiye Kupası'ndaki İlk Maçında Başakşehir'le Berabere Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 22:41

Süper Lig’de başarılı performansını sürdüren ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmaya yoğun bir rotasyonla çıkan sarı-kırmızılı ekip, maçta iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 1 puanla tamamlamayı başardı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten gelirken, Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ağları sarstı.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten gelirken, Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ağları sarstı.

86. dakikada konuk ekipten Onur Ergün kırmızı kart gördü, 90+7'de Batshuayi penaltı kaçırdı. İki takım da gruba 1'er puanla başladı.

86. dakikada konuk ekipten Onur Ergün kırmızı kart gördü, 90+7'de Batshuayi penaltı kaçırdı. İki takım da gruba 1'er puanla başladı.

Galatasaray'ın 11'i şöyleydi 👇

Galatasaray'ın 11'i şöyleydi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Cindirella Man

Okan Buruk sen gerçekten büyük bir hocasın çeyrek Galatasaray la başlayıp takımı yormadın o penaltı gol olsa şu maç bile bizimdi önemli olan pazar gerisi hik... Devamını Gör

Da_Dude

Ne raddeye geldiğimizi, ne dersler aldığımızı Avrupa'da göreceğiz. Hani bizim ilk 8'de (6. olarak) olduğumuz, ama yabancı hakem diye zırlayan kanatlılardan b... Devamını Gör