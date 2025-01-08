Galatasaray Türkiye Kupası'ndaki İlk Maçında Başakşehir'le Berabere Kaldı
Galatasaray Türkiye Kupası'ndaki İlk Maçında Başakşehir'le Berabere Kaldı
Süper Lig’de başarılı performansını sürdüren ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmaya yoğun bir rotasyonla çıkan sarı-kırmızılı ekip, maçta iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 1 puanla tamamlamayı başardı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
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Rams Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten gelirken, Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ağları sarstı.
86. dakikada konuk ekipten Onur Ergün kırmızı kart gördü, 90+7'de Batshuayi penaltı kaçırdı. İki takım da gruba 1'er puanla başladı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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