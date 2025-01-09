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Fenerbahçe'nin Hakem Tepkisinin Ardından Jose Mourinho'dan da Crespo'ya Geçmiş Olsun Mesajı!

Fenerbahçe'nin Hakem Tepkisinin Ardından Jose Mourinho'dan da Crespo'ya Geçmiş Olsun Mesajı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.01.2025 - 13:12

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından Galatasaray - Başakşehir maçına dair paylaşımda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, oldukça çarpıcı bir gönderme yaptı.

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Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etmiş, mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etmiş, mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

90 dakikanın ardından Fenerbahçe, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstermişti.

90 dakikanın ardından Fenerbahçe, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanmıştı.

Sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı Mourinho da yaşananlara sessiz kalmadı.

Sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı Mourinho da yaşananlara sessiz kalmadı.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan Abdülkerim'in Crespo'ya müdahalesi hakkında "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." dedi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan Abdülkerim'in Crespo'ya müdahalesi hakkında "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." dedi.
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Başakşehir'in de maçtan sonra tepki gösterdiği ilgili pozisyon 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Mustafa A

Takımın yöneticileri Teknik direktörü, medyadaki holiganları fenerden çok Galatasarayı konuşuyorsa fener artık büyük takım değildir. .

Kerem Senol

öncelikle büyüklük kupa ile olmaz karakter lazım.Ayrica fener değil Fenerbahçe olması en doğrusu ve ayrıca bende FETÖsaray dediğimde kimse kızmaz artık.Hepim... Devamını Gör

examoris

akşam 2 saatlik basın toplantısının yarısından fazlasını Galatasaray ile geçiren Ali koç ve aynı gece trollük yapan mourinho:D başarısızlığa kılıf bulmak ne ... Devamını Gör

mask01

Azıcık futbol bilgim var ise ilk hamle topa yapılmış sonrası adam ayağını çekebilecek pozisyonda değil. Tarafsız yorumum.

wikox66849

Futbol oyun kurallari bunu 'kontrolsüz müdahale' olarak tanimlar: "Eğer tekme, topa müdahale ettikten sonra bile rakip oyuncuya tehlikeli ve şiddetli bir şek... Devamını Gör