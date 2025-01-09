Fenerbahçe'nin Hakem Tepkisinin Ardından Jose Mourinho'dan da Crespo'ya Geçmiş Olsun Mesajı!
Fenerbahçe'nin Hakem Tepkisinin Ardından Jose Mourinho'dan da Crespo'ya Geçmiş Olsun Mesajı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından Galatasaray - Başakşehir maçına dair paylaşımda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, oldukça çarpıcı bir gönderme yaptı.
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Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etmiş, mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
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90 dakikanın ardından Fenerbahçe, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanmıştı.
Sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı Mourinho da yaşananlara sessiz kalmadı.
Sosyal medyada tartışmalara neden olan Abdülkerim'in Crespo'ya müdahalesi hakkında "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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