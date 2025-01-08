Rodrigo Bentancur Korkuttu: Tottenham - Liverpool Maçında Yüreklerin Ağza Geldiği An
Rodrigo Bentancur Korkuttu: Tottenham - Liverpool Maçında Yüreklerin Ağza Geldiği An
Tottenham forması giyen Bentancur, Liverpool ile oynanan karşılaşmada yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahadan sedyeyle ayrıldı.
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İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde Tottenham'ın Liverpool'u konuk ettiği maçın 11. dakikasında ev sahibi ekipten Bentancur, topa koşarken bir anda yere yığıldı.
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Uruguaylı orta sahaya yaklaşık 10 dakika yerde müdahale edildi.
27 yaşındaki oyuncu, sedye ile kenara alındı. Bilincinin yerinde olduğu, konuşabildiği ve kontroller için hastaneye sevk edildiği açıklandı.
Bentancur'un sakatlandığı an 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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