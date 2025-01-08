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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trafik Kazası Geçirdi

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trafik Kazası Geçirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 21:23

Türk futbolunun tarihe geçen isimlerinden, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ciddi bir sorun olmadığını açıkladı.

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Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

Hastaneye kaldırılan Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

Belözoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Belözoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

44 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de son olarak Ankaragücü’nü çalıştırmış, kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli takımlarda da görev almıştı.

44 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de son olarak Ankaragücü’nü çalıştırmış, kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli takımlarda da görev almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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