Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trafik Kazası Geçirdi
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trafik Kazası Geçirdi
Türk futbolunun tarihe geçen isimlerinden, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ciddi bir sorun olmadığını açıkladı.
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Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi.
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Hastaneye kaldırılan Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti
Belözoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
44 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de son olarak Ankaragücü’nü çalıştırmış, kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli takımlarda da görev almıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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