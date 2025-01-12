onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Yavuz Seçkin'den Fenerbahçe'nin Adını Bile Söylemek İstemeyen Vedat Milor'a: "Yersen"

Yavuz Seçkin'den Fenerbahçe'nin Adını Bile Söylemek İstemeyen Vedat Milor'a: "Yersen"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.01.2025 - 09:57

Avrupa Yakası dizisindeki rolü ve ünlü kişilerin ses taklitleriyle akıllarda yer edinen oyuncu Yavuz Seçkin, yemek eleştirmeni Vedat Milor'un katıldığı programda Fenerbahçe'nin adını ağzına almamasını ironi dolu bir paylaşımla yeniden gündeme getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gastronomi dünyasına dair yaptığı dikkat çekici yorumla adından söz ettiren Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de Candaş Işık'ın konuğu olmuştu.

Gastronomi dünyasına dair yaptığı dikkat çekici yorumla adından söz ettiren Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de Candaş Işık'ın konuğu olmuştu.

Işık, programın bir bölümünde futbola değinerek bu sene kimin şampiyon olacağını sormuştu.

Işık, programın bir bölümünde futbola değinerek bu sene kimin şampiyon olacağını sormuştu.

Milor da Galatasaray'a haksızlık yapıldığını belirtmiş, Fenerbahçe'nin adını bile dile getirmemişti. 👇

Yavuz Seçkin, "Vedat Milord ile Yersen" diyerek yaptığı paylaşımla Milor'u tiye aldı.

Yavuz Seçkin, "Vedat Milord ile Yersen" diyerek yaptığı paylaşımla Milor'u tiye aldı.

Seçkin'in paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
6
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın