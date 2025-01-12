Yavuz Seçkin'den Fenerbahçe'nin Adını Bile Söylemek İstemeyen Vedat Milor'a: "Yersen"
Yavuz Seçkin'den Fenerbahçe'nin Adını Bile Söylemek İstemeyen Vedat Milor'a: "Yersen"
Avrupa Yakası dizisindeki rolü ve ünlü kişilerin ses taklitleriyle akıllarda yer edinen oyuncu Yavuz Seçkin, yemek eleştirmeni Vedat Milor'un katıldığı programda Fenerbahçe'nin adını ağzına almamasını ironi dolu bir paylaşımla yeniden gündeme getirdi.
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Gastronomi dünyasına dair yaptığı dikkat çekici yorumla adından söz ettiren Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de Candaş Işık'ın konuğu olmuştu.
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Işık, programın bir bölümünde futbola değinerek bu sene kimin şampiyon olacağını sormuştu.
Milor da Galatasaray'a haksızlık yapıldığını belirtmiş, Fenerbahçe'nin adını bile dile getirmemişti. 👇
Yavuz Seçkin, "Vedat Milord ile Yersen" diyerek yaptığı paylaşımla Milor'u tiye aldı.
Seçkin'in paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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