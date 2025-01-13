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Trabzonspor'a 5-0 Kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza Dönemi Sona Erdi!

Trabzonspor'a 5-0 Kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza Dönemi Sona Erdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 17:09

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Antayalspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Brezilyalı, geçtiğimiz sezonun sonunda takımın başına geçmişti. (Ertan Süzgün - Playspor)

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Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ağır yenilginin ardından kırmızı-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Ağır yenilginin ardından kırmızı-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

30 Mayıs 2024'te iki yıllık sözleşme yapılan Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

30 Mayıs 2024'te iki yıllık sözleşme yapılan Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

Brezilyalı çalıştırıcı, 18 maçta yalnızca 21 puan toplayabildi. (6G, 3B, 9M)

Brezilyalı çalıştırıcı, 18 maçta yalnızca 21 puan toplayabildi. (6G, 3B, 9M)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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