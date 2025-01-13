Trabzonspor'a 5-0 Kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza Dönemi Sona Erdi!
Trabzonspor'a 5-0 Kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza Dönemi Sona Erdi!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Antayalspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Brezilyalı, geçtiğimiz sezonun sonunda takımın başına geçmişti. (Ertan Süzgün - Playspor)
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Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Antalyaspor, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
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Ağır yenilginin ardından kırmızı-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.
30 Mayıs 2024'te iki yıllık sözleşme yapılan Alex de Souza ile yollar ayrıldı.
Brezilyalı çalıştırıcı, 18 maçta yalnızca 21 puan toplayabildi. (6G, 3B, 9M)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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