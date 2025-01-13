Önce Ayakkabısı Şimdi de Saçı: Okan Buruk'un Tarzı Yine Futbolseverlerin Diline Düştü

Yeşil sahalarda ortaya koyulan performans kadar çok konuşulan bir diğer konu da futbolcuların, teknik adamların özel hayatlarındaki tercihleri. İlgiliyle takip edilen isimlerin kararları, medyada kendine geniş yer buluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu isimlerden biri.