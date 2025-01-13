Önce Ayakkabısı Şimdi de Saçı: Okan Buruk'un Tarzı Yine Futbolseverlerin Diline Düştü
Önce Ayakkabısı Şimdi de Saçı: Okan Buruk'un Tarzı Yine Futbolseverlerin Diline Düştü
Yeşil sahalarda ortaya koyulan performans kadar çok konuşulan bir diğer konu da futbolcuların, teknik adamların özel hayatlarındaki tercihleri. İlgiliyle takip edilen isimlerin kararları, medyada kendine geniş yer buluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu isimlerden biri.
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Galatasaray'ın başında inanılması güç istatistikler yakalayarak tarihi başarılara imza atan Okan Buruk, yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Geçtiğimiz aylarda giydiği ayakkabıdan dolayı kendisine birçok komik ve eleştirel yorum yapılan Buruk'un yeni saçları futbol gündemine damga vurdu.
İşte 51 yaşındaki teknik direktörün değişimi ve taraftarın yeniliğe dair yaptığı paylaşımlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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