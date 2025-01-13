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Konyaspor Maçtan Sonra Fenerbahçe'nin Kanayan Yarasına Parmak Bastı!

Konyaspor Maçtan Sonra Fenerbahçe'nin Kanayan Yarasına Parmak Bastı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.01.2025 - 00:12

Konyaspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. 90 dakikanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, 'Konya kümeye' tezahüratında bulundu. Ev sahibi de kendilerine Şampiyonlar Ligi marşıyla cevap verdi.

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16 senedir Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe'ye bir gönderme de Konyaspor'dan geldi.

16 senedir Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe'ye bir gönderme de Konyaspor'dan geldi.

Son olarak 2008 yılında Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılan sarı-lacivertliler, Konya'da acı gerçekle bir kez daha karşı karşıya kaldı.

Son olarak 2008 yılında Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılan sarı-lacivertliler, Konya'da acı gerçekle bir kez daha karşı karşıya kaldı.

Konyaspor, deplasman seyircisinin "kümeye" dediği anlarda stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini açtı.

Konyaspor, deplasman seyircisinin "kümeye" dediği anlarda stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini açtı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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