Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Yakışmadı Jakobs 😯
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2. Aynısı 😂
3. İddia yalan çıktı 👎
4. Ama iyi arkadaşlar 😂
5. Biter mi Osimhen?
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6. Türkiye Kupası bir başka 😂
7. Fena bir paket 🚀
8. Türkiye çok değişirdi kendisini 😁 (böyle bir paylaşımı yok tabii ki belirtelim de)
9. Bitti o iş olmaz 😯
10. Bu sezon bitmeyecek gibi
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11. Bu da bir başarı 😂
12. Çok gerçekçi bir oyun çok 🙄
13. Şaşırttı 🙃
14. Bu kadar üstelemek ne kadar doğru?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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