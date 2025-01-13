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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 21:09

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış? Başlıyoruz 🚀

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1. Yakışmadı Jakobs 😯

1. Yakışmadı Jakobs 😯
twitter.com

2. Aynısı 😂

2. Aynısı 😂
twitter.com

3. İddia yalan çıktı 👎

3. İddia yalan çıktı 👎
twitter.com

4. Ama iyi arkadaşlar 😂

4. Ama iyi arkadaşlar 😂
twitter.com

5. Biter mi Osimhen?

5. Biter mi Osimhen?
twitter.com
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6. Türkiye Kupası bir başka 😂

6. Türkiye Kupası bir başka 😂
twitter.com

7. Fena bir paket 🚀

7. Fena bir paket 🚀
twitter.com

8. Türkiye çok değişirdi kendisini 😁 (böyle bir paylaşımı yok tabii ki belirtelim de)

8. Türkiye çok değişirdi kendisini 😁 (böyle bir paylaşımı yok tabii ki belirtelim de)
twitter.com

9. Bitti o iş olmaz 😯

9. Bitti o iş olmaz 😯
twitter.com

10. Bu sezon bitmeyecek gibi

10. Bu sezon bitmeyecek gibi
twitter.com
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11. Bu da bir başarı 😂

11. Bu da bir başarı 😂
twitter.com

12. Çok gerçekçi bir oyun çok 🙄

12. Çok gerçekçi bir oyun çok 🙄
twitter.com

13. Şaşırttı 🙃

13. Şaşırttı 🙃
twitter.com

14. Bu kadar üstelemek ne kadar doğru?

14. Bu kadar üstelemek ne kadar doğru?
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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