Süper Lig Tarihindeki En Erken Golünü Konyaspor'dan Yiyen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Süper Lig Tarihindeki En Erken Golünü Konyaspor'dan Yiyen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2'lik skorla yenmeyi başardı fakat sahadaki oyun yine sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not almadı. Savunmadaki anlaşmazlıklar ön plana çıkarken yenen ilk gol, kulübün ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. İşte maça dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Mücadeleye yapılan yorumlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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