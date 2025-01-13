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Süper Lig Tarihindeki En Erken Golünü Konyaspor'dan Yiyen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Süper Lig Tarihindeki En Erken Golünü Konyaspor'dan Yiyen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.01.2025 - 22:30

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2'lik skorla yenmeyi başardı fakat sahadaki oyun yine sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not almadı. Savunmadaki anlaşmazlıklar ön plana çıkarken yenen ilk gol, kulübün ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. İşte maça dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇

Karşılaşmanın detayları 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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