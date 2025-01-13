Galatasaray'la Puan Farkı Korundu: Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanından Üç Puan Çıkardı
Galatasaray'la Puan Farkı Korundu: Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanından Üç Puan Çıkardı
Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesinin ardından gözler Konyaspor - Fenerbahçe maçına çevrilmişti. Şampiyonluk yarışı için oldukça kritik olan mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, zor engeli aşmayı başardı.
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Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan üç puanla ayrıldı.
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Sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başararak puanını 42'ye yükseltti ve lider Galatasaray'la olan 8 puanlık farkı korudu.
İlk yarısı 2-2'lik beraberlikte noktalanan mücadelenin golleri şu isimlerden geldi 👇
Pedrinho'nun 28. saniyede kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Mourinho yönetimindeki Kanarya, haftaya da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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