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F1'in Efsane İsmi Lewis Hamilton'ın Yeni Aşkı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara mı?

F1'in Efsane İsmi Lewis Hamilton'ın Yeni Aşkı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara mı?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 18:27 Son Güncelleme: 15.01.2025 - 18:32

2023 yazında Joe Manganiello ile olan 10 yıllık evliliğini sonlandıran Kolombiyalı aktris Sofia Vergara'nın, Formula 1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddiaların sebebi ise ikilinin New York'ta beraber vakit geçirdiği anlar.

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Yedi kez dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran F1'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'yle pistlere çıkmaya gün sayarken aşk hayatıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Yedi kez dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran F1'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'yle pistlere çıkmaya gün sayarken aşk hayatıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

40 yaşındaki sporcu, Hollywood yıldızı Sofía Vergara ile New York'taki bir restoranda görüntülendi.

40 yaşındaki sporcu, Hollywood yıldızı Sofía Vergara ile New York'taki bir restoranda görüntülendi.

Restoranın cam kenarındaki masasında yan yana oturan ikili, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Restoranın cam kenarındaki masasında yan yana oturan ikili, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Olaya şahit olanların ifadelerine göre, Sofia Vergara sohbetin keyfine o kadar kapıldı ki neredeyse yemeğine dokunmadı.

Olaya şahit olanların ifadelerine göre, Sofia Vergara sohbetin keyfine o kadar kapıldı ki neredeyse yemeğine dokunmadı.

Yemeğin ardından restoranın önünde de kısa bir süre vakit geçiren yıldızlar, flörtöz halleriyle ilgi topladı.

Yemeğin ardından restoranın önünde de kısa bir süre vakit geçiren yıldızlar, flörtöz halleriyle ilgi topladı.
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2014'te Nicole Scherzinger'den ayrılan Hamilton'ın adı bir dönem Rihanna, Shakira, Rita Ora, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerle de anılmıştı.

2014'te Nicole Scherzinger'den ayrılan Hamilton'ın adı bir dönem Rihanna, Shakira, Rita Ora, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerle de anılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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