F1'in Efsane İsmi Lewis Hamilton'ın Yeni Aşkı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara mı?
F1'in Efsane İsmi Lewis Hamilton'ın Yeni Aşkı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara mı?
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Yedi kez dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran F1'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'yle pistlere çıkmaya gün sayarken aşk hayatıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.
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40 yaşındaki sporcu, Hollywood yıldızı Sofía Vergara ile New York'taki bir restoranda görüntülendi.
Restoranın cam kenarındaki masasında yan yana oturan ikili, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
Olaya şahit olanların ifadelerine göre, Sofia Vergara sohbetin keyfine o kadar kapıldı ki neredeyse yemeğine dokunmadı.
Yemeğin ardından restoranın önünde de kısa bir süre vakit geçiren yıldızlar, flörtöz halleriyle ilgi topladı.
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2014'te Nicole Scherzinger'den ayrılan Hamilton'ın adı bir dönem Rihanna, Shakira, Rita Ora, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerle de anılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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