Fenerbahçe'de Geleceği Belirsiz Olan Allan Saint-Maximin Krizi!
Fenerbahçe'de Geleceği Belirsiz Olan Allan Saint-Maximin Krizi!
Sezon başında Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran Allan Saint-Maximin, haftalar geçtikçe düşüşe geçti. Al Ahli'den bir seneliğine kiralanan Fransız yıldızın skor üretememesiyle takımdaki geleceği tartışılır hale geldi. Son olarak kendisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, katıldığı canlı yayında Fenerbahçe gündeminde çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
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Sabuncuoğlu, Maximin'in idman kaçırdığını ve bu durumdan bazı futbolcuların rahatsız olduğunu ifade etti. 👇
“Maximin bir idmana geliyor bir idmana gelmiyor,takımda rahatsız olan oyuncular var, free style takılıyor.”
27 yaşındaki oyuncu, hastalığı sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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