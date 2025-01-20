Bu İddiaya En Çok Arda Güler Sevinebilir: Carlo Ancelotti Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı
Bu İddiaya En Çok Arda Güler Sevinebilir: Carlo Ancelotti Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin geleceği bir süredir İspanya'da tartışma konusuydu. İtalyan çalıştırıcının sezon sonunda eflatun-beyazlı kulübüne veda etme kararı aldığı belirtildi.
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La Liga'da lider konumda bulunsa da Şampiyonlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulamayan Real Madrid'de nasıl bir kararın çıkacağı merak konusuydu.
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Teknik direktör Ancelotti'nin taktiksel tercihleri, Arda Güler'i kullanmaması büyük tepkilere yol açmıştı.
İspanyol basınından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonunda Madrid'den ayrılma kararı aldı.
Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yaşasa bile görevini bırakmak istediği ifade edildi.
Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünün ise geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso'nun olacağı belirtildi.
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