onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bu İddiaya En Çok Arda Güler Sevinebilir: Carlo Ancelotti Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı

Bu İddiaya En Çok Arda Güler Sevinebilir: Carlo Ancelotti Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.01.2025 - 18:22

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin geleceği bir süredir İspanya'da tartışma konusuydu. İtalyan çalıştırıcının sezon sonunda eflatun-beyazlı kulübüne veda etme kararı aldığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Liga'da lider konumda bulunsa da Şampiyonlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulamayan Real Madrid'de nasıl bir kararın çıkacağı merak konusuydu.

La Liga'da lider konumda bulunsa da Şampiyonlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulamayan Real Madrid'de nasıl bir kararın çıkacağı merak konusuydu.

Teknik direktör Ancelotti'nin taktiksel tercihleri, Arda Güler'i kullanmaması büyük tepkilere yol açmıştı.

Teknik direktör Ancelotti'nin taktiksel tercihleri, Arda Güler'i kullanmaması büyük tepkilere yol açmıştı.

İspanyol basınından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonunda Madrid'den ayrılma kararı aldı.

İspanyol basınından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonunda Madrid'den ayrılma kararı aldı.

Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yaşasa bile görevini bırakmak istediği ifade edildi.

Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yaşasa bile görevini bırakmak istediği ifade edildi.

Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünün ise geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso'nun olacağı belirtildi.

Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünün ise geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso'nun olacağı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın