Küçük Çocukların A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Türk voleybolunun tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, yine herkesin saygısını kazanacak bir davranışta bulundu. 37 yaşındaki yıldız isim, maç sonunda kendisini görmek isteyen küçük hayranlarını kırmadı.