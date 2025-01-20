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Küçük Çocukların A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Küçük Çocukların A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.01.2025 - 17:33

Türk voleybolunun tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, yine herkesin saygısını kazanacak bir davranışta bulundu. 37 yaşındaki yıldız isim, maç sonunda kendisini görmek isteyen küçük hayranlarını kırmadı.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.

Sarı Melekler, karşılaşmayı set vermeden, 3-0 kazandı.

Sarı Melekler, karşılaşmayı set vermeden, 3-0 kazandı.

Mücadelenin ardından deplasman ekibinin ve Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'e büyük ilgi vardı.

Mücadelenin ardından deplasman ekibinin ve Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'e büyük ilgi vardı.

Özellikle küçük çocuklar, ay-yıldızlı formayla tarihi başarılar elde eden tecrübeli oyuncudan imza almak için birbirleriyle yarıştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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