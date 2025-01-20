Küçük Çocukların A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!
Küçük Çocukların A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!
Türk voleybolunun tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, yine herkesin saygısını kazanacak bir davranışta bulundu. 37 yaşındaki yıldız isim, maç sonunda kendisini görmek isteyen küçük hayranlarını kırmadı.
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.
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Sarı Melekler, karşılaşmayı set vermeden, 3-0 kazandı.
Mücadelenin ardından deplasman ekibinin ve Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'e büyük ilgi vardı.
Özellikle küçük çocuklar, ay-yıldızlı formayla tarihi başarılar elde eden tecrübeli oyuncudan imza almak için birbirleriyle yarıştı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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