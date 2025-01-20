Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer Hamlesinden Memnun Olmadığını Söyledi!

'Solskjaer doğru mu yanlış mı bilemem, onlar öyle bir karar verdiler. Yapacak bir şey yok. En büyük sıkıntı uyum. Takımı, şehri, futbolumuzu görecek. O onun baya bir zamanını alır. Bence sezon sonuna kadar bizden birini almaları gerekiyordu.'