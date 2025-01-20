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Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer Hamlesinden Memnun Olmadığını Söyledi!

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer Hamlesinden Memnun Olmadığını Söyledi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.01.2025 - 21:48

Hem sportif hem de mali açıdan tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş'ta yüzler Ole Gunnar Solskjaer'ın göreve gelmesiyle gülmeye başladı. Norveçli çalıştırıcının gelecek adına umut vermesi, kulüp üzerindeki kara bulutları biraz da olsa dağıttı. Fakat camiada bu tercihi yanlış bulan biri oldu.

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Serdal Adalı başkanlığındaki kulübün Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasına tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Serdal Adalı başkanlığındaki kulübün Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasına tepki gösterdi.

Radyo Gol'e konuşan Çalımbay, kararın doğru mu yanlış mı olduğunu kesin bir şekilde ifade etmezken uyum vurgusu yaptı.

Radyo Gol'e konuşan Çalımbay, kararın doğru mu yanlış mı olduğunu kesin bir şekilde ifade etmezken uyum vurgusu yaptı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonuna kadar yerli bir isimle devam edilmesi gerektiğini belirtti. 👇

61 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonuna kadar yerli bir isimle devam edilmesi gerektiğini belirtti. 👇

'Solskjaer doğru mu yanlış mı bilemem, onlar öyle bir karar verdiler. Yapacak bir şey yok. En büyük sıkıntı uyum. Takımı, şehri, futbolumuzu görecek. O onun baya bir zamanını alır. Bence sezon sonuna kadar bizden birini almaları gerekiyordu.'

Çalımbay'ın sözleri, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştirildi 👇

Çalımbay'ın sözleri, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştirildi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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