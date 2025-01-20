Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer Hamlesinden Memnun Olmadığını Söyledi!
Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer Hamlesinden Memnun Olmadığını Söyledi!
Hem sportif hem de mali açıdan tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş'ta yüzler Ole Gunnar Solskjaer'ın göreve gelmesiyle gülmeye başladı. Norveçli çalıştırıcının gelecek adına umut vermesi, kulüp üzerindeki kara bulutları biraz da olsa dağıttı. Fakat camiada bu tercihi yanlış bulan biri oldu.
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Serdal Adalı başkanlığındaki kulübün Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasına tepki gösterdi.
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Radyo Gol'e konuşan Çalımbay, kararın doğru mu yanlış mı olduğunu kesin bir şekilde ifade etmezken uyum vurgusu yaptı.
61 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonuna kadar yerli bir isimle devam edilmesi gerektiğini belirtti. 👇
Çalımbay'ın sözleri, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştirildi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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