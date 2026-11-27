Adalı Göl, Tokat kent merkezine yaklaşık 50, Almus ilçe merkezine ise 18 kilometre mesafede bulunuyor. İHA'nın haberine göre göl, kendine özgü bitki örtüsü ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğraf için doğal bir ortam sunuyor.

Göle ilgi yazla sınırlı değil: Adalı Göl, sonbaharda da doğaseverlerin rotasında yer almaya devam ediyor.