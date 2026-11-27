Tepeden Bakan Dev Bir Göz Sanıyor: Tokat'ın Doğa Harikası Adalı Göl
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tokat'ın Almus ilçesindeki Adalı Göl, havadan bakıldığında kocaman bir gözü andıran şekliyle dikkat çekiyor. 'Doğanın göz bebeği' olarak da anılan göl, dronla çekilen görüntülerde bir nazar boncuğuna veya göze benzetiliyor. Bitki örtüsü ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşçüleri, kampçılar ve fotoğraf meraklıları için sonbaharda da cazibesini koruyor.
Havadan bakınca bir göz, yakından bakınca bir göl
Tokat merkezine 50 kilometre uzaklıkta
"Herkesin görmesini tavsiye ederim"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın