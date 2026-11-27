Gülse Birsel'in Televizyondan Uzak Durma Sebebi Belli Oldu: 150 Dakikalık Bölümler Psikolojik Sorun Yaratıyor!
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi televizyon komedisinin tanınmış dizilerine imza atan Gülse Birsel, televizyondan uzak kalma sebebini Neden Filmimi Çekemiyorum? programında anlattı. Senarist, dizi bölümlerinin 150 dakikaya uzamasının yaptığı işin içine sinmemesine yol açtığını söyleyip 80-90 dakikalık bölümlerle televizyonda yeniden dizi yazmaya hazır olduğunu belirtti. Birsel'in sözleri, dizi sürelerinin kısaltılması tartışmalarının sürdüğü günlere denk geldi.
Kaynak: Gülay Afşar'la
Gülse Birsel, Avrupa Yakası'ndan Jet Sosyete'ye kadar televizyon komedisinin tanınmış dizilerini hem yazdı hem oynadı.
Birsel'e göre 150 dakikalık bölümler, işin içe sinmemesi gibi psikolojik bir soruna yol açıyor.
Birsel, dizi sürelerinin 80-90 dakikaya inmesini istiyor ama ufukta böyle bir düzenleme görünmüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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