Gülse Birsel, televizyon dizisi yazmayı sevdiğini ve bölümlerin 90 dakikaya kadar uzamasına bir şekilde uyum sağlayabildiğini, ancak 150 dakikayı bulan sürelerde işin başka bir noktaya vardığını anlattı. Birsel'e göre bu kadar uzun bir bölümü hazırlamak, sağlık bir yana bırakılsa bile ortaya çıkan işin kendisini tatmin etmemesi gibi bir sorun doğuruyor. Senarist bu durumu 'yaptığınız işin içinize sinmemesi gibi bir psikolojik problem beliriyor' sözleriyle tarif etti. Gülse Birsel'in televizyona yeniden dizi yazıp yazmayacağı da bu sürelerin kısalıp kısalmayacağına bağlı görünüyor.