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Galatasaray Taraftarını İkiye Bölen Konu: Muslera ile Yollar Ayrılmalı mı?

Galatasaray Taraftarını İkiye Bölen Konu: Muslera ile Yollar Ayrılmalı mı?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 00:49

Futbolda duygular her zaman ön planda, özellikle de Galatasaray gibi büyük takımlarda. Taraftarlar, sahadaki her hareketi değerlendirirken bazen desteği, bazen de eleştiriyi uçlarda yaşayabiliyor.

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Muslera, şüphesiz Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri.

Muslera, şüphesiz Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri.

Uruguaylı file bekçisi, 13 yıldır formasını terlettiği kulüpte birçok başarıya imza atarken gönüllerde de taht kurdu.

Uruguaylı file bekçisi, 13 yıldır formasını terlettiği kulüpte birçok başarıya imza atarken gönüllerde de taht kurdu.

Ancak, uzun süredir form grafiğindeki dalgalanmalar, taraftarın sabrını zorlamaya başladı.

Ancak, uzun süredir form grafiğindeki dalgalanmalar, taraftarın sabrını zorlamaya başladı.

Tecrübeli oyuncu, Kiev maçında kaleye gelen üç isabetli şutta da başarılı olamayınca doksan dakika sonunda ıslıklandı.

Tecrübeli oyuncu, Kiev maçında kaleye gelen üç isabetli şutta da başarılı olamayınca doksan dakika sonunda ıslıklandı.

Büyük yankı uyandıran olay sonrası Galatasaray taraftarı, tribünlerin yanı sıra sosyal medyada da ikiye bölündü.

Büyük yankı uyandıran olay sonrası Galatasaray taraftarı, tribünlerin yanı sıra sosyal medyada da ikiye bölündü.
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Bir grup durumu saygısızlık olarak nitelendirdi bir grup ise ayrılık kararının alınması gerektiğini savundu. 👇

Bir grup durumu saygısızlık olarak nitelendirdi bir grup ise ayrılık kararının alınması gerektiğini savundu. 👇
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Sizce Muslera Galatasaray kariyerini noktalamalı mı?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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