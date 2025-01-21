Fernando Muslera Galatasaray Kariyerinde İlk Kez Islıklandı!
Fernando Muslera Galatasaray Kariyerinde İlk Kez Islıklandı!
Sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'ya Kiev maçının bitimiyle tepkiler yükseldi. Uruguaylı file bekçisi, son düdüğün ardından eldivenlerini çıkarıp direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde puanı bulunmayan Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, son düdüğün ardından kalecileri Fernando Muslera'yı ıslıkladı.
Okan Buruk’un teselli etmeye çalıştığı tecrübeli eldiven, eliyle "bitti" işareti yaptı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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