Dinamo Kiev'e İlk Puanını Hediye Eden Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, her ne kadar ligde ve Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam etse de oynanan oyun, son haftalarda taraftarından eleştiri almaya başladı. Oyuncuların 'rahat' tavırları tepkilere neden oldu. Özellikle kaleci Fernando Muslera'nın formsuzluğu 'yollar ayrılmalı mı?' sorusunu gündeme getirdi.