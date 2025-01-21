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Dinamo Kiev'e İlk Puanını Hediye Eden Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Dinamo Kiev'e İlk Puanını Hediye Eden Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 21:14

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, her ne kadar ligde ve Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam etse de oynanan oyun, son haftalarda taraftarından eleştiri almaya başladı. Oyuncuların 'rahat' tavırları tepkilere neden oldu. Özellikle kaleci Fernando Muslera'nın formsuzluğu 'yollar ayrılmalı mı?' sorusunu gündeme getirdi.

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Galatasaray taraftarının 3-3'lük Kiev maçı sonrası sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇

Galatasaray taraftarının 3-3'lük Kiev maçı sonrası sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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